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أبرزها إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر مع أذربيجان.. 3 قرارات جمهورية للرئيس السيسي اليوم.. تعرف عليها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:00 م
قرار جمهوري
قرار جمهوري
محمد عبد المنعم
  • قرارات جمهورىة اليوم:
  • الموافقة على مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم
  • الموافقة على اتفاق منحة بقيمة ٤ ملايين يورو
  • إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان الخميس 29

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 541 لسنة 2018، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ 24 مايو 2010.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية، والممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ ٤ ملايين و١٢ ألف يورو والموقع في ٢١ فبراير ٢٠١٩.

وأصدر أيضا قرارا جمهوريا برقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٨، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٨.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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قرار جمهورى بإلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان

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