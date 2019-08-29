الذهب يصل إلى 1000 جنيه خلال شهور.. تعرف على الحقيقة

حذر إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، من تداول أسعار غير حقيقية للذهب وكذلك ترويج البعض بأن سعر الجرام سيصل إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عن شعبة الذهب فى الغرفة.

وقال واصف فى بيان له اليوم، إن بعض الأشخاص من تجارغير المنضمين للغرفة التجارية يدلون بتصريحات غير دقيقة وليس بها تحليل أو قراءة لوضع السوق مما يتسبب فى حدوث اضطراب فى، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى اخيتار من لهم حق فى الحديث عن وضعوأضاف واصف، أن بعض الفضائيات استضافت شخصا روج الأسبوع الماضى بأنسيرتفع 30% قبل نهاية العام رغم أن الشخص الذى أدلى بهذه التصريحات لا يمتلك محلات لبيعوالمجوهرات.وطالب بأن يتم الاعتماد فقط على البيانات والتصريحات من شعبةفى الغرفة التجارية، خاصة ما يتعلق بأسعار المعدن النفيس فى السوق المصرى.