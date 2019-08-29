مصادرة 26 ألف لتر مازوت قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الزيات

تمكنت مباحث المرور بمحافظة الغربية اليوم الخميس من مصادرة سيارة نقل محملة بـ"26 " ألف لتر مازوت قبل بيعه فى السوق السوداء بكفرالزيات قبل بيعها لأحد أصحاب مصانع الطوب.



جاء ذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي المحافظة .



كان محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد عتمان مدير ادارة مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط السيارة رقم ج ى 6921 قيادة والمقطورة 9244 قيادة " سيد.ع.ط" محملة بـ26ألف لتر مازوت مدعم اثناء بيعهم فى السوق السوداء لاحد مصانع الطوب بكفر الزيات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



