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مصلحة الضرائب تطالب الممولين بتحديث البيانات للاستفادة من المنظومة الجديدة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد رجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، أنه للاستفادة بالمنظومة الضريبية المستحدثة من خلال الوزارة ومصلحة الضرائب يجب على كل ممول سواء كشخص طبيعي أو اعتباري أن يتوجه إلى المأمورية المختصة لعمل استحداثات بالبيانات الضريبية الخاصة به.

وقال مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten"، إن تحديث البيانات يساهم في الاستفادة من المنظومة الضريبية بشكل كامل، سواء كان في تقديم الضريبة أو سدادها الذي سيتم بشكل إلكتروني.

وأضاف رجب محروس أنه على أصحاب المحلات والسلاسل التجارية أن يسجلوا الفروع تجنبا للوقوع في جرائم التهرب الضريبي.

وأشار مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب إلى أنه تمت ملاحظة أن أصحاب المحلات يقومون بتسجيل الفرع الرئيسي فقط ولا يتم تسجيل الفروع.

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