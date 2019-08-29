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رئيس الوزراء يتراس اجتماعا لتقنين الأراضي.. وآخر لتطوير الغردقة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، بمقر مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن تطوير مدينة الغردقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير المدن والقرى وحل مشكلات المحافظات.

كما يلتقي رئيس الوزراء بوزير الإسكان بشأن متابعة بعض ملفات الوزارة والمشروعات التابعة لها الجاري تنفيذها.

ويعقد أيضا رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات بحضور عدد من المسئولين.

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