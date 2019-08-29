سعر الين يحقق أعلى مستوى منذ مايو الماضي

صعد الين اليوم الخميس، متجها لتسجيل أكبر زيادة شهرية له منذ مايو مع استمرار العزوف عن المخاطرة في ظل تشكك المستثمرين في احتمال تحقيق تقدم في وقت قريب فيما يتعلق بالحرب التجارية.





وقالت إستر ماريا رايخلت، محللة الصرف الأجنبي في كومرتس بنك "مازال المستثمرون قلقين إزاء الحرب التجارية ولا يوجد تفاؤل يذكر بأننا سنرى تقدما كبيرا في المفاوضات".





وارتفع الين 0.2% إلى 105.83 ين للدولار. ومن المنتظر أن يسجل زيادة 2.5% على مدار الشهر، مما يجعله متجها لتحقيق أكبر زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.





وظلت الأنظار مسلطة على الجنيه الاسترليني بعدما أدى اعتزام رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان إلى تنامي فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





وتراجعت العملة البريطانية ربعا % إلى 1.2183 دولار، لتقترب من أدنى مستوى لشهر يناير 2017 المسجل عند أقل من 1.2015 دولار.





وتراجع السعر الفوري لليوان في الصين قليلا، مواصلا خسائه للجلسة الحادية عشرة على التوالي، لكن تحديد سعر قطع أقوى من المتوقع من البنك المركزي ساعد في منع مزيد من الخسائر، ومقابل سلة من العملات، ظل مؤشر الدولار ثابتا عند حوالي 98.190.



