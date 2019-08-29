وجود شبه جنائية .. لغز العثور على جثة سائق بالشرقية داخل منزله

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة سائق متوفي داخل مسكنه، بعزبة الشيخ سعد بمركز بلبيس، حيث تبين من المعاينة المبدئية احتمالية وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم إخطار النيابة العامة.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا من الأهالي بعزبة الشيخ سعد دائرة المركز، بعثورهم على "سعداوي س" 59 سنة سائق بالمعاش، جثة هامدة داخل منزله.



وعلي الفور انتقل رجال مباحث مركز بلبيس برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث المركز وجار مناقشة أسرة المجني عليه، حيث تبين من المعاينة المبدئية احتمالية وجود شبهة جنائية في وفاته.



تم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.