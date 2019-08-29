في مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية.. التعليم العالي تخطو بجدية للتعاون العلمي مع اليابان.. استراتيجية جديدة ومبادرة مشتركة

مشاركة فعالة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية

التعليم العالي تعرض خطة التعاون العلمي مع اليابان خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي

التعليم العالي تبحث دعم التعاون العلمي مع جامعة طوكيو الطبية النسائية



شاركت وزارة التعليم العالي في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الأفريقية "التيكاد" أمس، وأجرى قياداتها ، تحضيرات واسعة للتعاون العلمي مع اليابان من خلال جلسة مائدة حوار الوزارء الافارقة ، وعرض استراتيجية التعاون العلمي مع اليابان.



واستعرض قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الأربعاء المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، خلال جلسة مائدة حوار الوزراء الأفارقة، كإحدى جلسات التعليم والبحث العلمي والإبتكار في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، بحضور أكثر من 23 وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في القارة الإفريقية، بجانب مفوض العلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي، ووزير التعليم الياباني الدكتور شيباياما.



وأشارت قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم تم إطلاقها فى مارس 2016؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، موضحين تطور التعاون بين البلدين فى مجال منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراة والإشراف المشترك والدراسات قصيرة الأجل "لمدة عام واحد" خلال عامي (2017 _ 2018).



وقدم قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استعراضا للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) والتى تعد نموذجا للتعاون المثمر بين البلدين فى مجال التعليم العالى ، خاصة أنه خلال المؤتمر تم الإعلان عن تخصيص ( 150 ) منحة دراسية للشباب الإفريقي للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية ، ممولة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد أشاد الوزراء الأفارقة بأهمية هذه المبادرة .



كما أشار قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تم إنشاؤها فى عام 2009 بناء على اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الجايكا كأول جامعة يابانية خارج الحدود، وتشكل نموذجا تعليميا متميزا كجامعة بحثية فى جودة التعليم والتعلم وخدمات المجتمع من خلال تطبيق معايير الأنظمة التعليمية اليابانية، وتضم تخصصات الاقتصاد، والإنسانيات، وكلية الهندسة وتضم مجالات الإلكترونيات، وعلوم الكمبيوتر، ومصادر الطاقة، والهندسة البيئية، والعلوم الأساسية والتطبيقية.



وتخرج في الجامعة 223 خريجا فى مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه خلال عام 2019، وقدمت 948 بحثا فى مؤتمرات دولية، و621 بحثا منشورا فى مجلات دولية خلال الأعوام من (2014 _ 2019)، و75 منحة دراسية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مراحل البكالوريوس والدكتوراه وما بعد الدكتوراه.



كما أشار ممثلو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى التعاون بين مصر واليابان فى مجال الصحة؛ والذى يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية فى القطاع الصحى فى مصر من خلال تدريب الأطباء والتمريض وإدارة المستشفيات على أحدث الوسائل العلمية والطبية ويشمل التدريب الأطباء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التعليمية وكذلك شملت المبادرة تقديم تدريب فى مجال التعليم الأساسى لمحاكاة النموذج الفعلي للتعليم الياباني بما يساهم فى تطوير إستراتيجية التعليم فى مصر.



وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات المائدة تناولت مناقشة آلية التعاون بين الدول الإفريقية وسبل الاستفادة من الامكانيات البحثية والأكاديمية والعلمية بالجامعة المصرية اليابانية.



كما زار وفد من قيادات بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء، جامعة طوكيو الطبية النسائية وذلك في إطار زيارته الراهنة لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، حيث كان في استقبالهم الدكتور ماساموني رئيس الجامعة، ود. ماراجاكي، وسوجستا المسئول عن برامج التدريب ورئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة .



وناقشت قيادات الوزارة خلال الزيارة سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة طوكيو الطبية النسائية، حيث استقبلت الجامعة الشهر الماضي وفد من مديري المستشفيات الجامعية للتدريب والتأهيل ضمن برنامج المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في مجال التعليم والصحة.



وتستعد الجامعة أيضا لاستقبال عدد من الأطباء المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل للتدريب على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصاتهم الطبية حيث أن الجامعة تحتوي على أحدث غرفة رقمية على مستوى العالم تعمل بنظام الميكروسكوب ثلاثي الأبعاد مزود بالرييوت



وتم الاتفاق خلال الزيارة للجامعة على إيفاد مجموعات من الأطباء في تخصص جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وجراحات العظام للتأهيل والتدريب على أحدث الأجهزة بالمستشفيات اليابانية.