ميسي ورونالدو وفان دايك.. ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا؟

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، حفل جوائز الأفضل في أوروبا، والتي ستقام في تمام السادسة من مساء اليوم، الخميس، بإمارة موناكو الفرنسية.



وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، منتصف أغسطس الجاري، والتي ضمت:



1- الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.



2- الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني.



3- البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.



ويستعرض "صدى البلد" أرقام المرشحين لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي:



فيرجيل فان دايك



شارك فان دايك مع ليفربول في 50 مباراة الموسم الماضي وظهر في 5305 لقطة، قام فيها بـ375 تدخلا على المنافسين، منها 350 تدخلا صحيحا بنسبة 73.7%، وهي أعلى نسبة قطع للكرة يحققها مدافع في أوروبا في الموسم الماضي.



وعلى صعيد التدخلات الهوائية، شارك فان دايك في 352 تدخلا هوائيا، قطع فيها الكرة في 252 تدخلا، بنسبة نجاح 73%، وهي نسبة لم يحققها أي لاعب غيره في الدوريات الخمس الكبري في أوروبا.



أما على سبيل البطولات، فقاد فان دايك ليفربول للتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وخسر مع ليفربول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتوج باللقب، وفاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، بالإضافة إلى قيادته منتخب هولندا للتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية.



ليونيل ميسي



ميسي نجح ميسي في قيادة برشلونة للتويج بطولة الدوري الإسباني، ولكنه خسر مع البلوجرنا كأس ملك إسبانيا، وودع نهائي دروي أبطال أوروبا من الدرو نصف النهائي.



احتل ميسي المركز الثالث مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، التي أقيمت في البرازيل في يونيو الماضي.



حصد ميسي جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الخمس الكبرى برصيد 36 هدفا، للموسم الثاني على التوالي.



كريستيانو رونالدو



نجح رونالدو في قيادة يوفنتوس للتتويج بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي، الموسم الماضي.



قاد رونالدو منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، على حساب منتخب هولندا.



حصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما سجل 21 هدفا في 31 مباراة شارك فيها مع البيانكونيري في الكالتشيو.