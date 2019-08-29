ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: لا يمكن لأي قرار أمريكي أو إسرائيلي إنكار دولة فلسطين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:16 م
صدى البلد
أ ش أ
حذر رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، من خطوة الخارجية الأميركية بحذف اسم فلسطين المحتلة، مؤكدا أن فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم ، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي أو إسرائيلي تغييرها أو إنكارها .
وأوضح الطراونة - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس- أن مثل هذه الخطوات المخالفة لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية تعكس مدى انحياز الإدارة الأمريكية للمحتل، وتخليها عن دورها كوسيط للسلام.
واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خصوصا فيما يتعلق بالقدس وجوارها، كما أنها تشكل تحيزا واضحا للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية، وعلى من أصدرها الإدراك بأنها لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله العادل، لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته.
وأكد أن قرارات الانحياز للاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسرا عن أرض أجداده، لن تغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة عربية محتلة، فحقوق شعبها محمية بمئات القرارات، التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات الدولية.
وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وقدسها الشريف بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، فدولة فلسطين، ستبقى بوصلة العرب والمسلمين، ومنارة النضال حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربًا عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي الكامل لدولة فلسطين العربية، اسمًا وأرضًا وشعبًا.
وطالب الطراونة، مجلس الأمن الدولي، بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدوليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها، بما فيها دولة الاحتلال وإغراقها في مزيد من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. مصرع مذيعة شهيرة.. أمريكا تحذف الأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني

مواطن: وقفوا بطاقة التموين بسبب فاتورة المحمول أعمل إيه ؟..صور

زي المجنون و بيضرب العيال.. مرتضى منصور يفتح النار على محمد ابراهيم ..فيديو

بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم

اخبار الرياضة .. اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية.. صدمة كبرى لـ نيمار

نبيل الحلفاوى يكشف حقيقة القرابة مع عبد الرحمن أبو زهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمينى جيب.. منة فضالى تشعل إنستجرام.. صور

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا