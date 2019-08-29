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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تدعم نشاطات يونيسيف في السودان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:27 م
صدى البلد
أ ش أ
تعتزم الوكالة الكورية للتعاون الدولي تقديم 5.9 مليون دولار لدعم نشاطات "يونيسيف" في مجال الخدمات الصحية والمياه والأطفال في السودان.

وقالت منظمة "يونيسيف" في السودان، في بيان اليوم الخميس، إن الوكالة الكورية للتعاون الدولي ستسهم بمبلغ 5.9 مليون دولار، لصالح اليونيسف؛ بهدف الحد من الأمراض المختلفة للأطفال دون سن الخامسة في السودان.

وأوضحت أن هذه الشراكة ستسهم في زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الحصول على خدمات مُحسنة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة في المدارس والمراكز الصحية والأماكن الملائمة للأطفال، لافتة إلى أن تنفيذ هذه الخدمات سيتم بالتعاون مع الحكومة السودانية والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح البيان أن هذه المساهمة ستكون جزءا من اتفاق متبادل بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي واليونيسيف، لتنفيذ تلك الخدمات في ست ولايات سودانية، خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى السودان لي كي-سوك إن حكومة جمهورية كوريا سعيدة بالمشاركة في مشروع يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص، معربًا عن أمله في أن يساعد هذا المشروع، الذي يأتي وسط التطورات السياسية الجديدة في السودان، على توفير بيئة أفضل لجيل المستقبل في السودان.

من جانبه، قال عبد الله فاضل ممثل "يونيسف" في السودان إن الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفًا أمر بالغ الأهمية، إذا أردنا أن نضمن أن كل طفل في السودان لديه فرصة للتعلم، وأن يتمتع بصحة جيدة وأن ينمو إلى أقصى إمكاناته.

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