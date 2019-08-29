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حوادث

إغلاق 3 معابر غير قانونية بنطاق السكة الحديد في طنطا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:47 م
اغلاق معابر غير قانونية
اغلاق معابر غير قانونية
أحمد على
تمكنت مباحث السكة الحديد بطنطا، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الخميس، من غلق 3 معابر غير قانونية، بنطاق السكة الحديد، نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين، وإنتظام حركة سير القطارات.

وكانت حملة بقيادة العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، وضمت معاونيه، بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، وبالاشتراك مع الجهات المعنية، لرصد المعابر الغير قانونية، أسفرت عن غلق 3 معابر غير قانونية بدائرة محطة طنطا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المعابر عقب غلقها للمسئولين بالجهات المختصة بتمام الغلق لتجرى شئونها.

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