صدمة.. دولة جديدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. تعرف عليها

أعلنت جمهورية ناورو اعترافها بالقدس عاصمة لـ إسرائيل، مؤكدة نيتها حول فتح سفارة لها بالأراضي المحتلة.



ويأتي الاعتراف بعد ضغوط ومطالبات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس مع سفيرة ناورو بالأمم المتحدة بمساعدة قنصلها بإسرائيل دافيد بن بست.



ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية قريبا بالمصادقة على برنامج مساعدات لانتقال السفارات والممثليات الدبلوماسية إلى القدس، وسيتم تخصيص جزء منها لسفارة ناورو، والتي لا تدير حاليا سفارة في إسرائيل.



تعتبر جمهورية ناورو أصغر دولة جزيرية في العالم مساحتها 21 كيلومترا مربعا وتعداد سكانها 13 ألف نسمة فقط، لكن يوجد لها مقعد في الأمم المتحدة وصوت في الجمعية العمومية بالضبط مثل الصين والولايات المتحدة.

