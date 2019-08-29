لن نضطهده إذا استقال.. واشنطن تهدد الرئيس الفنزويلي مجددا

صرح إليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا، بأن واشنطن لن تلاحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ولن تقوم باضطهاده إذا تقدم باستقالته من منصبه بنفسه.



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال أبرامز: "لن نطارده، هذا ليس هدفنا، نريده أن يغادر بنفسه محتفظا بكرامته".



وأضاف، موجها كلامه إلى الرئيس الفنزويلي، قائلا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط".



وتبين مؤخرا أن مساعدي مادورو كانوا يتفاوضون سرا مع أمريكا لإبعاد الرئيس عن السلطة؛ كما أخبرت إدارة مادورو أن عدم المطاردة هو طلب الحكومة الوحيد لتغيير السلطة وحل الأزمة السياسية في البلاد.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأ مادورو في عقد المفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد؛ لكنه تراجع عن كلامه بعد ثلاثة أيام فقط بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة.



وتشهد فنزويلا منذ أوائل العام، توترات متزايدة منذ أعلن جوايدو نفسه رئيسا للبلاد، بعد الاحتجاجات الجماهيرية. واعترفت به الولايات المتحدة ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية كرئيس شرعي للدولة؛ بينما أعلنت روسيا وتركيا وعدد من الدول الأخرى دعمها لمادورو.



وكان "جوايدو" دعا الجيش والشعب للإطاحة بالرئيس، وزعم بأن الجيش وقف إلى جانبه ودعا ما كان يحدث "المرحلة الأخيرة من عملية الحرية"، لكن الثورة لم تنجح: في اليوم التالي، وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه على المعارضة.