النهارده أول أيام السنة المصرية.. 7 معلومات لا تعرفها عن التقويم المصري

يوافق اليوم، الخميس 29 أغسطس، بدء العمل بالتقويم المصرى، والذى وضعه قدماء المصريين، ووفقا له تقسم السنة إلى 13 شهرا.



ويعد شهر توت من أوائل التقاويم التى عرفتها البشرية منذ آلاف السنين.



وحول هذا الأمر، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن التقويم المصرى:



1- وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، ويعتمد على دورة الشمس.



2- هو التقويم الأول بين التقاويم التي عرفتها البشرية.



3- الأكثر دقة حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام.



4-يعتمد عليه المزارع المصري في مواسم الزراعة والمحاصيل التي يقوم بزراعتها خلال العام، منذ آلاف السنين وحتى وقتنا الحالي.



5- تعرض التقويم المصري للتغيير في العام 238 قبل الميلاد، من قبل بطليموس الثالث الذي أحدث فيه عدة تغييرات لم ترق للكهنة المصريين، فأجهض المشروع.



6- أُعيد تطبيقه مرة أخرى في العام 25 قبل الميلاد على يد الإمبراطور أغسطس الذي غيّر تمامًا من التقويم المصري ليتزامن مع التقويم اليولياني الجديد، وهو أساس التقويم الجريجوري الذي يسير عليه الغرب إلى اليوم.



7- بعد حدوث التغييرات السابقة عليه، ظهر "التقويم القبطي" إلى الوجود، والذي تعمل به الكنيسة الأرثوذكسية المصرية حتى اليوم، والذي يختلف عن التقويم المصري الأصيل.



ونستعرض فيما يلي شهور التقويم المصرى:



1- توت من 11 سبتمبر حتى 10 أكتوبر.

2- بابة من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.

3- هاتور من 11 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

4- كياهك من 10 ديسمبر حتى 8 يناير.

5- طوبة من 9 يناير حتى 7 فبراير.

6- أمشير من 8 فبراير حتى 9 مارس.

7- برمهات من 10 مارس حتى 8 أبريل.

8- برمودة من 9 أبريل حتى 8 مايو.

9- بشنس من 9 مايو حتى 7 يونيو.

10- بؤونة من 8 يونيو حتى 7 يوليو.

11- أبيب من 8 يوليو حتى 6 أغسطس.

12- مسرى من 7 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

13- نسيئ من حتى 6 سبتمبر حتى 10 سبتمبر.