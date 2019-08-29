اهم الاخبار.. زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. مصرع مذيعة شهيرة.. أمريكا تحذف الأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 28-8-2019، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، نستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
السيسي: الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على رأس الأولويات المصرية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،.. للمزيد اضغط هنا
أمريكا تحذف الأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني
اختفت صفحة الأراضي الفلسطينية من لائحة الدول والمناطق الموجودة على موقع الخارجية الأمريكية.. للمزيد اضغط هنا
سكرتير عام الأمم المتحدة يشيد بجهود الرئيس السيسي الناجحة في رئاسة الاتحاد الأفريقي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، أنطونيو جوتيريش.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميًا
أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، عن زواج النجم عمرو دياب ودينا الشربيني.. للمزيد اضغط هنا
حادث مأساوي.. مصرع مذيعة شهيرة في تحطم سيارتها خلال سباق رياضى
فقدت السائقة المحترفة والمضيفة التليفزيونية الأمريكية الشهيرة "جيسي كومبس"، حياتها في حادث مأساوي، وفق ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.. للمزيد اضغط هنا
بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.. للمزيد اضغط هنا
الإطاحة بـ نتنياهو.. ليبرمان يكشف مفاجأة عن الليكود
كشف رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيجدور ليبرمان، عن مفاجأة تتلخص فى استعداد أعضاء فى حزب الليكود للإطاحة.. للمزيد اضغط هنا
على باب جامع.. العثور على جثة طفل حديث الولادة بالعاشر من رمضان
«مسجد أحمد بن طولون يغرق !» ردد الكثيرون هذه الجملة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. للمزيد اضغط هنا
تنخفض درجتين.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين.. فيديو
أكد أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض من درجة إلى درجتين.. للمزيد اضغط هنا
بعد فضيحة ماسنجر كيدز.. فيسبوك تعترف بثغرة انتهاك خصوصية الأطفال
أقرت شركة عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook".. للمزيد اضغط هنا
صبري الهمص يكشف عن كواليس وبداية فكرة فيلم همام في أمستردام.. فيديو
أكد الفنان صبري سعد الهمص الذي اشتهر في أواخر التسعينيات بدوره المميز "سيد شعلة".. للمزيد اضغط هنا
تفاصيل.. لهذه الأسباب فشلت مفاوضات الأهلي مع روجر شميت
فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق.. للمزيد اضغط هنا
السيسي: الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على رأس الأولويات المصرية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،.. للمزيد اضغط هنا
أمريكا تحذف الأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني
اختفت صفحة الأراضي الفلسطينية من لائحة الدول والمناطق الموجودة على موقع الخارجية الأمريكية.. للمزيد اضغط هنا
سكرتير عام الأمم المتحدة يشيد بجهود الرئيس السيسي الناجحة في رئاسة الاتحاد الأفريقي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، أنطونيو جوتيريش.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميًا
أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، عن زواج النجم عمرو دياب ودينا الشربيني.. للمزيد اضغط هنا
حادث مأساوي.. مصرع مذيعة شهيرة في تحطم سيارتها خلال سباق رياضى
فقدت السائقة المحترفة والمضيفة التليفزيونية الأمريكية الشهيرة "جيسي كومبس"، حياتها في حادث مأساوي، وفق ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.. للمزيد اضغط هنا
بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس، الأربعاء، إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث..للمزيد اضغط هنا
قمة التيكاد.. متحدث الرئاسة: تطوير التعاون بين مصر وأوغندا خاصة على الصعيد الاقتصادي
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.. للمزيد اضغط هنا
الإطاحة بـ نتنياهو.. ليبرمان يكشف مفاجأة عن الليكود
كشف رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيجدور ليبرمان، عن مفاجأة تتلخص فى استعداد أعضاء فى حزب الليكود للإطاحة.. للمزيد اضغط هنا
على باب جامع.. العثور على جثة طفل حديث الولادة بالعاشر من رمضان
عثر عدد من أهالى العاشر من رمضان بالشرقية، على جثة لطفل حديث الولادة ملقاة أمام أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان..للمزيد اضغط هنا
بقايا أجساد بشرية لـ أطفال.. علماء آثار يكتشفون أكبر مذبحة صدفة ويعثرون على رفات 227 طفلا
خلال رحلة استكشافية لهم عن آثار لحضارات سابقة أعلن باحثون في آثار.. للمزيد اضغط هنا
يعاني من الإهمال.. مسجد أحمد بن طولون يغرق رغم نفي وزارة الآثار.. صور
«مسجد أحمد بن طولون يغرق !» ردد الكثيرون هذه الجملة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. للمزيد اضغط هنا
تنخفض درجتين.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين.. فيديو
أكد أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض من درجة إلى درجتين.. للمزيد اضغط هنا
بعد فضيحة ماسنجر كيدز.. فيسبوك تعترف بثغرة انتهاك خصوصية الأطفال
أقرت شركة عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook".. للمزيد اضغط هنا
صبري الهمص يكشف عن كواليس وبداية فكرة فيلم همام في أمستردام.. فيديو
أكد الفنان صبري سعد الهمص الذي اشتهر في أواخر التسعينيات بدوره المميز "سيد شعلة".. للمزيد اضغط هنا
تفاصيل.. لهذه الأسباب فشلت مفاوضات الأهلي مع روجر شميت
فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق.. للمزيد اضغط هنا