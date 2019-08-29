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الخارجية الإسرائيلية تعلن إفلاسها.. تفاصيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:27 م
الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية تعلن إفلاسها
سمر صالح
نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم "الخميس" نبأ إفلاس وزراة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه في ظل الأزمة المتواصلة التي تواجهها نتيجة تقليص 350 مليون شيكل من ميزانيتها، تم إبلاغ الموظفين في الخارجية بأنه لم يعد هناك أي ميزانيات لاستضافة وفود أو ضيوف من البلاد، كما ألغيت لقاءات رسمية، وطلب من الموظف ابتكار حلول.

وبحسب الصحيفة فإن الأزمة تفاقمت في وزارة الخارجية، لدرجة أن بعض الموظفين يستضيفون وفودا أو ضيوفا على حسابهم الشخصي.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي قوله: إن "وزارة الخارجية أفلست"، مضيفا أن بعض الموظفين دفعوا مبالغ من حسابهم الشخصي بدافع الخجل أمام وفود وضيوف وفي حالات أخرى اضطر الموظفون إلى إلغاء لقاءات مع ضيوف بسبب عدم القدرة على تقديم القهوة أو المشروبات الخفيفة لهم.

وأكد موظف في الخارجية أنه تم إلغاء لقاء مع طاقم سفارة أجنبية في إسرائيل، ومع ضيفة من خارج البلاد، بسبب هذه الأزمة، كما وجدت الوزارة صعوبة في توفير ميزانية لاستضافة مسؤول إفريقي كبير كان يفترض أن يصل البلاد الأسبوع القادم، وفي حالة أخرى، طلب من منظمة بحثية إسرائيلية استضافتها الخارجية في يوم دراسي إحضار طعامهم معهم بداعي عدم وجود ميزانية ضيافة.

واختتمت "يديعوت" أنه في بداية الأسبوع الجاري أبلغت الوزارة الدبلوماسيين أنها لن تتمكن من تزويدهم بدفاتر يوميات العمل، علما أن الحديث عن اليوميات بسيط لا يتجاوز ثمنه 15 شيكل، بادعاء أن الوزارة لا تستطيع تحمل العبء.

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