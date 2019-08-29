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اقتصاد

البورصة تربح 6.9 مليار جنيه بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:26 م
صدى البلد
محمد صبيح

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 769.8 مليار جنيه.. ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 14802.19 نقطة.

وزاد مؤشر إيجى إكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.56% مسجلا مستوى 554.2 نقطة.. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.63% مسجلا 1456.59 نقطة.

بلغ حجم التداول على الأسهم 68.6 مليون ورقة مالية خلال منتصف تعاملات اليوم بقيمة 395,4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 8,142 ألف عملية.

وعزز الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة مشتريات المستثمرين الاجانب بقيمة 44.4 مليون جنيه مقابل مبيعات المصريين والعرب بـ 40 مليون جنيه، 4 مليون جنيه على التوالي.

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