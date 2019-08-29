حملة مكبرة على الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت بدمياط الجديدة

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت بالمناطق السكنية بالشوارع والأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بجهاز المدينة، وشرطة المرافق بقيادة المقدم محمود المنصوري، رئيس مباحث شرطة المرافق بمدينة دمياط الجديدة.



وقال المهندس محمد رجب: أسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من مكبرات الصوت الخاصة بالبائعين، وتم مصادرة المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي القضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات، والتي تسئ إلى المظهر الجمالي للمدينة.



وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات وضبط المخالفات بشكل يومي، وأنه لا تهاون مع المخالفين، تنفيذًا للقانون، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

