النوم مدة قصيرة.. يكشف أمرا "مثيرا للدهشة "

يشعر الكثير من الأشخاص بالأرتياح للنوم 6 ساعات فقط خلال اليوم ،وسرعان ما يقومون لاستكمال اعمالهم ونشاطهم اليومي ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء أعلم أن مع النوم نحو6 ساعات فقط في الليلة، والشعور بأخذ قسط كاف من الراحة، هذا الطبع فسره العلماء أنه ناجما عن طفرة في إحدى الجينات.





ويوصي الخبراء، الأشخاص البالغين في العادة بأن يناموا 7 ساعات أو أكثر من ذلك، لكن بعض الأشخاص يكتفون بمدة أقصر.





وكشفت دراسة منشورة في مجلة "نورون" المختصة في الصحة العصبية، أن من ينامون مدة قصيرة، تكون لديهم طفرة في جين يسمى "ADRB1".





و لاحظت الأستاذة في جامعة سان فرانسيسكو، يينغ هوي فو، عام 2009 ميلادي، وجود طفرة بارزة في جين معروف بـ"DEC2"، ويتولى هذا الجين في العادة ضبط الساعة البيولوجية لدى الإنسان.





وأقبل العديد من الأشخاص الذين يلجؤن للنوم لمدة قصير ألى استشارة الأطباء،لأيضاح حالتهم وما يتعرضون له ،واستغل الأكاديميون هذه الفرصة، فقرروا أن يستفيدوا من المتصلين، وأجروا دراسة ثانية، على نحو أكثر تفصيلا.



