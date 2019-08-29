تصفية القضية وتمرير صفقة القرن.. ما هدف القرار الأمريكى بحذف اسم فلسطين من قائمة مناطق الشرق الأوسط.. فهمى: ممارسة ضغوط إضافية على أبو مازن.. الحرازين: الإجراء لن يؤثر على صمود الفلسطينيين

طارق فهمى:

حذف أمريكا اسم فلسطين من قائمة مناطق الشرق الأوسط قرار عدائي

جهاد الحرازين:

حذف أمريكا لـ فلسطين من قائمة مناطق الشرق الأوسط خطوة نحو صفقة القرن









أثار القرار الأمريكي القاضي بحذف اسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط غضبا شعبيا ودوليا واسعا لا تزال أصداؤه قائمة.









ونددت كيانات دولية وعربية بالقرار الأمريكى الذى يأتى ضمن مجموعة من القرارات العدائية المنتهكة للحق الفلسطيني يضاف لسلسلة الإجراءات السابقة المعزولة والمرفوضة عربيًا ودوليًا.









للضغط على السلطة الفلسطينية

إزاء ذلك، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن الخطوة الأمريكية بحذف اسم فلسطين من قائمة تعريف مناطق الشرق الأوسط، قرار عدائي جديد.





وأوضح طارق فهمى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يأتى فى سياق ممارسة مزيد من الضغط من جانب الإدارة الأمريكية على السلطة الفلسطينية للدخول فى مفاوضات سياسية مع إسرائيل من الباب الخلفى للاتفاق الاقتصادى الذى تم بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى منذ أيام قليلة.





وأضاف رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" متمسك بموقفه ولن يرضخ لتلك الضغوط الأمريكية التى تهدف للدخول فى اتصالات مباشرة أو غير مباشرة، لذا يتحرك فى مسارات عديدة، حيث يجري زيارة إلى ألمانيا حاليا لكسب أصوات الاتحاد الأوروبي قبل إلقاء كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.





وأكد طارق فهمى أن القرار الأمريكى يعد انتهاكا للمواثيق الدولية، ولاتفاق أوسلو الذي يقضي بالتوصل للحل السلمى بين الجانبين.









جزء من صفقة القرن

فى سياق متصل، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الإجراء الأمريكي بحذف اسم فلسطين من قائمة التعريف الخاصة بالشرق الأوسط يأتى فى سياق ممارسة أمريكا ضغوطا على القيادة الفلسطينية وفي إطار الخطوات المتلاحقة للإدارة الأمريكية فى حربها على الفلسطينيين والتى بدأت بقضية القدس واللاجئين ووقف المساعدات وحماية إسرائيل فى المحافل الدولية وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح الدكتور جهاد الحرازين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطوة الأمريكية جاءت بعدما فشلت ورشة المنامة التى عقدت فى البحرين فى أواخر يونيو الماضى وعدم قدرة الإدارة الأمريكية على إيجاد شريك وفشل كل الضغوطات السابقة لم تجد أمامها وسيلة سوى حذف اسم فلسطين، غير مدركة أن الأراضي الفلسطينية الفلسطينية موجودة قبل خمسة آلاف عام وليس بحاجة لقرار أمريكى، مشيرًا إلى أن فلسطين اكتسبت اعتراف ١٣٩ دولة بالأمم المتحدة وترأس مجموعة الـ ٧٧ والصين والتى تضم ١٣٤ دولة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قرار الإدارة الأمريكية لن يغير شيئا على الأرض، ولجوء أمريكا لهذا الإجراء يؤكد انحيازها لدولة الاحتلال ويمينه المتطرف وتقديم هدية نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى بعد أسبوعين في محاولة لمساعدته على الفوز بالانتخابات، وأكد أنها وسيلة من وسائل الضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بخطة السلام المزعومة والمسماة صفقة القرن ولكن كل تلك الضغوطات لن تجدى نفعا فى ظل ثبات الموقف الفلسطيني المتمسك بالحقوق الراسخة والثابتة للشعب الفلسطينى. ورغم تأكيد البعض على عدم جدوى القرار، خصوصا في ظل عهد دونالد ترامب، وما يحاول تمريره من "صفقة القرن"، هناك من يقول بإن هذه القرارات تهدف إلى التأثير على الاعتراف الدولي بفلسطين.

وتابع أن القرار لن ينال من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني وقيادته وصموده لاستكمال مسيرته.



