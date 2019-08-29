خلال الاحتفال بيوم العلم.. نقيب المهندسين: الفضل الأكبر في التنمية يرجع إلى سواعدنا.. وشبل: استطعنا الحصول على أرض لإنشاء مستشفى.. وسلمنا ٥٦ وحدة سكنية للأعضاء

نقيب المهندسين:

نقابة المهندسين المصرية هي أكبر تجمع هندسي في العالم

المهندسين تضم في عضويتها ٧٠٠ ألف مهندس وهم قاطرة التنمية

مصر تشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات

شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية:

استطعنا الحصول على أرض بمساحة ٣٠٠ متر لإنشاء مستشفى للمهندسين

احتفلت نقابة المهندسين بالمنوفية بتكريم أوائل بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراه، وتم إطلاق عنوان على فعاليات اليوم وهو "رد الجميل" لأسر المكرمين، ويأتى ذلك على هامش الاحتفال بيوم العلم.ووضع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بوضع حجر الأساس لنادي المهندسين بشبين الكوم.وأكد نقيب المهندسين المهندس هانى ضاحى خلال كلمته بالاحتفال، سعادته بالمشاركة بالتكريم حرصًا من النقابة على تحفيز وتقدم أعضائها، موجها التحية لنقابة المهندسين بالمنوفية على استمراريتها في إقامة هذا الاحتفال كل عام لخلق روح المنافسة بين أبناء المحافظة حتى ينالوا التكريم في حضور قامات علمية وسياسية أمام ذويهم.كما أكد ضاحي الدور الكبير الذي يقوم به المهندسون المصريون في المشروعات القومية، واصفا إياهم بقاطرة التنمية، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين المصرية هي أكبر تجمع هندسي في العالم كونها تضم في عضويتها ٧٠٠ ألف مهندس، الأمر الذي يلقي عبئا كبيرا على نقيب مهندسي مصر في المحافظة على حقوقهم ورفع شأن المهنة.وقال نقيب المهندسين إن مصر تشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات على سبيل المثال وليس الحصر ما شهده مجال الكهرباء والطاقة من فائض في الكهرباء بعد العجز وتكرار الانقطاع، وأيضا تنوع مصادر الطاقة والاكتشافات البترولية، مما يثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بشكل سريع، مما لفت أنظار العالم إلينا، مشددا على أن الفضل الأكبر في ذلك كله يرجع إلى سواعد المهندسين.من جانبه، أبدى الدكتور شبل ضحا، نقيب المهندسين بالمنوفية، سعادته بالتجمع المتميز الذي يضم المتفوقين من أوائل بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراه في ظل حضور نقيب مهندسي مصر ومحافظ المنوفية وقيادات المحافظة.كما وجه الدكتور شبل ضحا، في كلمته، الشكر لنقيب المهندسين والحضور من قيادات المحافظة وعمداء كلية الهندسة بالمنوفية على مشاركتهم بوضع حجر الأساس لنادي المهندسين بشبين وافتتاح تطوير مبنى النقابة، مؤكدا حرصه وحرص النقابة العامة على الوقوف خلف الدولة في ملف مخالفات البناء وأيضا تبنى ملف التعليم الهندسي، والذي أسفر عن توفيق بعض المعاهد الهندسية لأوضاعها وغلق بعض المنشآت التعليمية الهندسية التي لا تطبق معايير التعليم الهندسي مما يصب في صالح مهنة الهندسة.واستعرض نقيب المهندسين بالمنوفية، في كلمته، أعمال التطوير بمبنى النقابة ونادي المهندسين بمدينة السادات، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين بالمنوفية استطاعت أن تحصل على أرض بمساحة ٣٠٠ متر لإنشاء مستشفى للمهندسين، مؤكدا أنها ستكون صرحا طبيا في المستقبل القريب.وأوضح أن النقابة سلمت ٥٦ وحدة سكنية لأصحابها ضمن نشاطها في مجال الإسكان، مبديا فخره واعتزازه بمهنته والتي ساهمت من خلال المنتمين إليها في عمل إنجازات كانت في الماضي من دروب الخيال منها العاصمة الإدارية وربط مصر بشبكات طرق وأنفاق.وخلال فعاليات اليوم، اصطحب الدكتور شبل ضحا المهندس هاني ضاحي ومحافظ المنوفية والمهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر، رئيس مكتب الدعم الفنى، والدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، وقيادات المحافظة في تفقد مبنى النقابة بعد التطوير، والذي شهد إنشاء معمل تدريب إهداء من شركة "شنايدر إلكتريك" ومكتبة و٤ قاعات تدريب متنوعة وفندق يضم أربعة أجنحة وقاعة مؤتمرات وجمعية إسكان.وحضر الاحتفالية دكتور مهندس حسين صبور، ودكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.وفي نهاية الاحتفال، تم تكريمهم وإعطاؤهم درع النقابة، كما تم تقديم درع النقابة الفرعية للمهندس هاني ضاحي، النقيب العام، وللمهندس محمود مغاوري، الأمين العام، قدمها لهم محافظ المنوفية، كما قدم الدكتور شبل ضحا درع النقابة للحضور من أعضاء هيئة المكتب.