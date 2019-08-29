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مساعد وزير الخارجية الأسبق: 4500 مؤسسة تمويل دولية لأفريقيا تشارك في تيكاد 7.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:02 م
الرئيس السيى خلال
الرئيس السيى خلال قمة التيكاد
شيرين عادل
قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن أهمية قمة التيكاد السابعة في اليابان تعود إلى كونها محفلا يخص عملية التنمية لا يعتنى بالأمور الأمنية والسياسية قدر اهتمامه بالتنموية منها.

وأضاف محمد حجازى ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن قمة طوكيو تهدف للإشراف على عملية التنمية من خلال توظيف قدرات كل المؤسسات الدولية الفاعلة فى مجالات التنمية المختلفة للاستماع إلى كل الرؤى المختلفة لكافة البلدان الإفريقية.

وأوضح محمد حجازى ، أن مؤتمر طوكيو أداة من أدوات إتاحة الفرص للقادة والدول الإفريقية لإيجاد حلول لأزماتهم المختلفة ، مشيرا إلى أن التيكاد صوت مسموع يشارك فيه 4500 مؤسسة تمويل دولية لإتاحة الفرصة للأفارقة بالمجالات المتعددة.

وأشار محمد حجازى ، إلى أن مؤتمر طوكيو يقدم لإفريقيا كل ما تحتاجه من "صلات وتعاون اقتصادي وتنموى"، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لنقل تحديات القارة الإفريقية سواء الأمنية منها ، السياسية والنزاعات المسلحة ، وخلق حلول من خلال عملية تنموية مستدامة.

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