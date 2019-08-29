قطع التيار الكهربائي عن 11 منطقة بالمحلة.. السبت

أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية اليوم عن فصل التيار الكهربي من محطة محولات غرب المحلة لإجراء أعمال صيانه طارئه السبت القادم على المحول.



وتبدأ مواعيد انقطاع التيار من الخامسة صباحًا وحتى السابعة صباح السبت المقبل لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .



من جانبه أوضح رئيس القطاع أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي مدينة المحلة الكبري منها " المركز الطبي – المخبز الألى – طريق الجابرية – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – منطقة الزراعة – منطقة العيسوي – شارع جلال الدين – شارع المعهد الديني – المنطقة الصناعية – شارع الوحدة المدرسية " .



كما أهاب قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة التي تجري خلالها أعمال الصيانه الكاملة .

