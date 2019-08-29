ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع التيار الكهربائي عن 11 منطقة بالمحلة.. السبت

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:53 م
كهرباء
كهرباء
أحمد على
أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية اليوم عن فصل التيار الكهربي من محطة محولات غرب المحلة لإجراء أعمال صيانه طارئه السبت القادم على المحول.

وتبدأ مواعيد انقطاع التيار من الخامسة صباحًا وحتى السابعة صباح السبت المقبل لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه أوضح رئيس القطاع أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي مدينة المحلة الكبري منها " المركز الطبي – المخبز الألى – طريق الجابرية – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – منطقة الزراعة – منطقة العيسوي – شارع جلال الدين – شارع المعهد الديني – المنطقة الصناعية – شارع الوحدة المدرسية " .

كما أهاب قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة التي تجري خلالها أعمال الصيانه الكاملة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فصل التيار الكهربائي بمحطة محولات شمال كفرالزيات الأربعاء المقبل

الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية في طنطا للصيانة

رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية: قطع التيار الكهربي عن مناطق سكنية لخدمة المواطنين.. السبت

فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية في المحلة.. السبت

قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المحلة غدا

لسكان المحلة.. خلو بالكم انقطاع الكهرباء السبت المقبل لهذا السبب

ترشيحاتنا

صدمة.. دولة جديدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. تعرف عليها

تفاصيل.. لهذه الأسباب فشلت مفاوضات الأهلي مع روجر شميت

رحيل ميسي يجبر برشلونة على إتمام صفقة نيمار

مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسمياً

بداية جيدة.. مرتضى منصور يكشف عن رأيه بـ الصربي ميتشو

اخبار الفن.. تعليق ريهام سعيد على وقفها.. هند صبرى في فينيسيا.. وبشكير اسما شريف منير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارك الفلاحين فرحتهم.. محافظ الفيوم يفتتح موسم جنى القطن.. صور

بمينى جيب.. منة فضالى تشعل إنستجرام.. صور

درب البحر الاحمر أول خطوة فى سياحة المغامرات بالغردقة