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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بكفر الشيخ

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:54 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
قامت مديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة بدائرة مركزى شرطة "سيدى سالم، كفر الشيخ" أسفرت جهودها عن ضبط مسجل شقى خطر "سبق إتهامه فى 15 قضية "شروع فى قتل - سرقة بالإكراه - سلاح نارى – مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين"مخدرات" وعثر بحوزته على "بندقية آلية - طبنجة و 9 طلقات من ذات العيار - 63 تذكرة لمخدر الهيروين".

كما تم ضبط محكوم عليه هارب سبق إتهامه فى 6 قضايا " آخرهم قضية "سلاح نارى" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام جنايات" وعثر بحوزته على "فرد خرطوش –– 100جرام لمخدر الهيروين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

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