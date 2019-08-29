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تحذير مهم من نقابة العلميين للأعضاء قبل جمعيتهم العمومية غداً

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:57 م
الجيولوجى محمد غريب
الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين
شيماء مجدى
حذَّر المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، جموع العلميين من أي تجمع تحت أي مسمى غدًا يدعو إليه الدكتور عبد الستار المليجى سواء كانت جمعية عمومية أو غيرها، معلقًا: "حرصًا عليكم فباطن دعوته الفتنة".

وأكد وكيل النقابة العامة للعلميين، أنه استطاع أن يكسب الطعن الذي قدّمه لإيقاف الجمعية العمومية التي أراد نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجي عقدها غدًا الجمعة.

وقال محمد غريب أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اليوم، الخميس، إنه تم بالفعل إلغاء الجمعية العمومية غدًا بعد قبول الطعن، وهذا ما يدل على أن القضاء المصري يقف بجانب الحق، ولا أحد يستطيع أن يشكك في حكم المحكمة.

وتابع: "حتي لا تتورطوا في عمل أو تجمع غير قانوني بعد صدور حكم المحكمة اليوم بوقف العمومية المزمع عقدها والتي لم يقرها (مجلس النقابة العامة) صاحب السلطة المختصة".

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