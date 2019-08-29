بعد تراجع صادرات الجلود.. مصدرون: انخفاض الإنتاج السبب.. و2019 سيشهد طفرة.. والسوق الأفريقية المستهدفة لزيادتها.. واتجاه لتصنيع الخام الوارد وإعادة بيعه في الخارج

دباغة الجلود: انخفاض الصادرات بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية للورش

التصديرى للصناعات الجلدية: تقوية الصادرات للمنتجات تامة الصنع

شعبة الجلود: 20% انخفاضا فى أسعار الأحذية خلال الموسم الصيفى الحالى

خلال الفترة الماضية وعلى مدار عامين متتاليين، شهد قطاع الجلود تراجعا فى صادراته، وأرجع مصدرو ومصنعو القطاع ذلك إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للورش نظرا لعملية النقل إلى منطقة الروبيكى، إضافة إلى انخفاض أسعار الجلود عالميا، مما أدى إلى عدم منافسة المنتج المصرى خارجيا.وأكد مصدرو ومصنعو القطاع أن عام 2019 سيشهد طفرة فى الصادرات، خاصة إلى الدول الأفريقية، خاصة مع وجود فائض فى الجلود، علاوة على الاتجاه إلى استيراد الجلد الخام وتصنيعه فى السوق المصرية، وإعادة تصديره للأسواق الخارجية.وأكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن تراجع صادرات قطاع الجلود خلال عام 2018 حتى الربعين الأولين من 2019، جاء نتيجة نتيجة انخفاض الطاقات الإنتاجية للورش، نظرا لفترة الانتقال من سور مجرى العيون إلى الروبيكى، وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات.وقال رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الصادرات بنهاية 2019، خاصة مع توافر الجلود وانخفاض أسعارها محليا وعالميا.وأوضح رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن الدول المستهدفة للتصدير، هي قارة أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استيراد الخام من الجلود وتصنيعها فى مصر، ومن ثم إعادة تصديرها.وأضاف أن القارة الأفريقية هى اتجاة المصدرين خلال 2019، نظرا للقبول بالأسواق الأفريقية للمنتج المصرى، إضافة إلى أنه اتجاه الدولة والقيادة السياسة واهتمامها بدول القارة من حيث فتح قنوات بينها وبين مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نستهدف التصدير لدول تنزانيا وأوغندا ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا كبداية الدخول للقارة.من جانبه، أكد يحيى زلط، عضو المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، ضرورة أن يكون تركيز المجلس التصديرى على تقوية الصادرات للمنتجات تامة الصنع، وألا يكون التركيز على تصدير الجلد فقط لكونه مادة خام، مشيرا إلى أن التركيز على تصدير الخام أمر أثر بالسلب على الصادرات خلال آخر عامين.وقال عضو المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن احتياجات السوق الداخلية كبيرة جدا، وهو ما يؤثر على التصدير، لأن الجميع يقوم بالتركيز على الداخل فقط، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى رؤية للتركيز على تصدير منتج مصرى تام الصنع وليس التركيز على تصدير الجلد الخام.ورأى عضو المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، أن صناعة الجلود فى حاجة إلى رؤية جديدة للتعامل مع هذا الملف، لأننا حتى الآن نستورد قرابة 90% من الأحذية الحريمى من الخارج، وهنا سنجد أن قرابة 65% من حجم مبيعات الأحذية فى السوق المحلية هى حريمى و35% رجالى، إذن لا بد أن يتم التركيز على التوسع فى صناعة الأحذية الحريمى.من ناحية أخرى، أكد شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية ومنتجى الجلود باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأحذية انخفضت بنسبة 20% خلال الموسم الصيفى الحالى، نظرا لانخفاض أسعار الجلود محليا وعالميا، إضافة إلى وجود فائض فى جلود الأضاحى هذا العام، لافتا إلى أن مصنعى الجلود يتجهون حاليا إلى التصدير.وقال رئيس شعبة الأحذية ومنتجى الجلود باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، إن تكلفة الحذاء المصنع من أجود الجلود لا تتعدى 80 جنيها حاليا، وبالتالى لا داعٍ لأى ارتفاعات فى المنتجات الجلدية، مشيرا إلى أنه نظرا لذلك أدى إلى انخفاض أسعار الجلود.وأضاف رئيس شعبة الأحذية ومنتجى الجلود باتحاد الغرف التجارية، أن الاتجاه الحالى للتصدير، وذلك تعويضا للانخفاض فى التصدير الذى تم على مدار العامين الماضيين، إلا أن هناك فرصة لزيادة صادرات المنتجات الجلدية.وأشار رئيس شعبة الأحذية ومنتجى الجلود باتحاد الغرف التجارية، إلى تراجع صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2019 ليبلغ 16.247 مليون دولار في مقابل 17.646 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض قدره 7.9%.وتجدر الإشارة إلى أن بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والوادرات، أكدت انخفاض صادرات المنتجات الجلدية بنسبة 9.2% لتبلغ 98 مليون دولار خلال العام الجارى مقابل 107 ملايين دولار العام الماضي.