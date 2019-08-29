برلماني يشيد بإعفاء الحكومة لـ 6 فئات من أعباء التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي تأييده أساسيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى معايير تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، بناءً على ما عرضه وزير المالية عليه



