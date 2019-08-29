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برلمان

برلماني يشيد بإعفاء الحكومة لـ 6 فئات من أعباء التأمين الصحي الشامل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:49 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي تأييده أساسيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى معايير تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، بناءً على ما عرضه وزير المالية عليه 

وأعلن "حساسين" فى بيانه له اصدره اليوم اتفاقه مع الحكومة فى تحديد 6 فئات يتم اعتبارهم "غير قادرين"، وهم مستحقي الدعم النقدي من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، أو الأسر المتعطل ربها عن العمل، وقاطني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ليس لهم عائل أو دخل، وذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنين في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفى متوسط إجمالي داخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية مشيدا بتحمل الدولة أعباء "التأمين الشامل" عن الفئات الـ"6"

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