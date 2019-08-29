إيران تستعد لمعاقبة العاملين بمؤسسة أمريكية

تعتزم وزارة الخارجية الإيرانية، تقديم القائمة الأولى للأشخاص الذين يعملون ويتعاونون مع المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية (FDD) لإضافتها إلى قائمة العقوبات الإيرانية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إنه "بعد وضع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (مركز أبحاث أمريكي مقره الولايات المتحدة) على قائمة العقوبات يوم السبت الماضي سنقوم بإصدار أول قائمة للأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب تعاونهم مع هذه المؤسسة التي تشن إرهابًا اقتصاديًا على طهران ونشر الأكاذيب"، مشيرا إلى أن القائمة ستقدم بعد ذلك للقضاء الإيراني. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن القائمة الأولى للأشخاص المتعاونين مع المؤسسة الأمريكية، تضم جنسيات مختلفة.



وأكد موسوي أن بلاده لا تعتبر هذه المؤسسة مركزا فكريا من الأساس، مشيرا إلى أنها منظمة تعمل تحت غطاء مركز فكري يقوم بتصميم وتشجيع (الإرهاب الاقتصادي) بشكل يومي، ويفرض التدابير العدائية التي تتبعها الإدارة الأمريكية على الشعب الإيراني“.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أضافت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومديرها مارك دوبويتز إلى قائمة العقوبات في البلاد، في 24 أغسطس الماضي.



وجدير بالذكر أن المؤسسة تم انشاؤها عام 2008 بهدف تسليط الضوء على الممارسات والانتهاكات الإيرانية، بما فيها دعم الإرهاب.