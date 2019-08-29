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حوادث

ضبط 16 كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة 9 متهمين في أسوان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:30 م
ضبط متهم
ضبط متهم
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن في الشارع الأسواني.

وأسفرت الحملة اليوم الخميس، في مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 9 متهمين.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أسلحة نارية بحوزة هؤلاء المتهمين، و16 كجم من نبات البانجو المخدر، ونحو 150 جراما من مخدر الحشيش، علاوة على 90 قرصًا مخدرًا.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

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