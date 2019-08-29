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حوادث

انتقام زوجين.. قتلا طفلاً 4 سنوات ثأرًا لغرق نجلهما بأسيوط

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:17 م
المتهمين بقتل طفل
المتهمين بقتل طفل اسيوط
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة مقتل طفل بأسيوط .

تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة "طفل- يبلغ من العمر 4 سنوات - مقيم بدائرة المركز" بداخل جوال ملقى بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية والمبلغ بغيابه بالمركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "ربة منزل ، مزارع - مقيمان بذات الناحية بدائرة المركز" .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لإعتقادهما بأن المجنى عليه هو المتسبب فى وفاة نجلهما طفل – يبلغ من العمر 6 سنوات، غرقًا بمياه الترعة حال لهوه مع بعض الصبية بجوار الترعة وإنزلاق قدمه وسقوطه بها ، فعقدا العزم على التخلص منه و فى سبيل تنفيذ ذلك قاما باستدراجه حال لهوه أمام منزله واصطحابه لداخل منزلهما وقامت المتهمة الأولى بالإعتداء عليه فأودت بحياته عقب ذلك قاما بوضعه داخل الجوال وإلقائه بمكان العثور .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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