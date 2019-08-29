لم نصل لما يستحقه المواطن.. محافظ الجيزة يمهل رؤساء الأحياء شهرا للنهوض بالخدمات

أبدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم رضاه حتى الآن عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات الإنجاز فى ملفات النظافة والإشغالات وإزالة مخالفات المبنى.



وأكد اللواء أحمد راشد أن المواطن يستحق الكثير ليقدم له، وذلك فى ظل سعى الدولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمضاعفة مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "لسه موصلناش للمستوى اللي المواطن يستحقه.. اشتغلوا على الأرض أكتر عشان المواطن يلمس المجهود المبذول".



ومنح محافظ الجيزة مهلة شهرا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة كل فى نطاقه وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسحطات الخضراء بالجزر الوسطى، خاصة بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركب أغطية للبلوعات وإزالة أى لافتات أو كتابات أو إعلانات تسيء للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.



وشدد على تقييم الأعمال التى تمت على الأرض خلال المهلة الممنوحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمحاسبة المقصرين، مشددًا على جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور الدورى على الأعمال.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء أحمد راشد بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، حيث كلف المحافظ خلاله المهندس محمود فوزى، السكرتير العام المساعد، بمراجعة تصاريح الحفر الممنوحة للشركات العاملة فى قطاعات المرافق والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة وعدم تجاوزها، إضافة إلى حظر الحفر فى أى شارع أو طريق مرصوف حديثًا حفاظًا على الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات.



كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الجيزة بتنفيذ خطة لتجميل الميادين العامة بالأحياء وإحداث شكل جمالى بها ودعمها بالزهور والمسطحات الخضراء ورفع كفاءة الإنارة بها، مشددًا على شن حملات لرفع الإشغالات ليلًا والتركيز على المقاهى والمحلات والمنشآت التجارية وعدم السماح بتعديها على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المارة والسيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.