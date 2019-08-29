مصطفى فهمي.. بدأ طريق النجومية بـ 75 جنيها وحافظ على رشاقته ورومانسيته

لا تزال الأصداء متواترة حول حلقة الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى، في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، التي أذيعت يوم الاثنين 26 أغسطس، حيث تصدر فهمي تريند جوجل عقب الحلقة مباشرة، ونرصد فيما يلي أبرز التصريحات التي جاءت فيها.



مصطفى فهمي وزوجته

خلال حلقته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» عبر قناة dmc الفضائية، فاجأ الفنان مصطفى فهمي، زوجته الإعلامية فاتن موسى، بالاحتفال بعيد ميلادها، لتعلق الأخيرة قائلة: «شكرا على المفاجأة الحلوة دي، وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة».



مصطفى فهمي مواليد..

كشف مصطفى فهمي، معلومات عن حياته الشخصية، حيث كشف عن عمره، قائلا: «أنا داخل على 59 سنة»، وأكد أنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، مضيفا: «كل مرحلة عمرية ولها نظام غذائي خاص بها».



مصطفى فهمي والفن

وحول حياته الفنية، قال الفنان مصطفى فهمي، إنه كان يحب التصوير منذ الصغر والتحق بالمعهد العالي للسينما، مضيفا: «حصلت على فرصة لأن أكون مصور سينمائي وأول عقد لي كان بـ 75 جنيه».



وتابع مصطفى فهمي: «عُرض علي التمثيل في أحد الأفلام وفوجئت بهذا الأمر لأنه لم يكن في الحسبان ولكنني وافقت على خوض التجربة».



وأكمل مصطفى فهمي: «عقد أول فيلم كان بـ 200 جنيه في فيلم "أين عقلي"، وبعد هذا الفيلم أحببت تجربة التمثيل ثم شاركت في "قمر الزمان».