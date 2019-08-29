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رياضة

بينهم 5 إعارات.. سيراميكا كليوباترا يقيد 20 لاعبا في قائمته الأولية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:07 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، قيد 20 لاعبا في القائمة الأولى للفريق استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية.

وأكد البطاوي، أن قائمة العشرين لاعبا تتضمن لاعبين تم السماح لهم بالرحيل على سبيل الإعارة وهم حسن ياسين وعبد الرحمن فؤاد "بودي" إلى الرجاء، ومصطفى بهاء إلى أبو قير للأسمدة، وأحمد عيد إلى منتخب السويس، والنيجيري ماناسي إلى الحمام.

وأشار إلى أن أسماء الـ 15 لاعبا الأخرين هم شادي حسين، وحسن إبراهيم، وحسني زكي، ومحمد حسن ميدو، وبسام أبو الحديد، وأحمد حاتم، وضياء قنديل، وطارق سامي، ومحمد شريف، ومحمود شكري، ومحمد جمال، ووليد عبد المنعم، ومحمود صبري، وإبراهيم الجرايحي، وأحمد حسني.

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