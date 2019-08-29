ضبط 785 هاربًا من أحكام متنوعة في أسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.



وأسفرت الحملة اليوم،عن ضبط 785 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 191 حكم حبس جزئى، و 42 حكم حبس مستأنف ، و 404 أحكام غرامات، و 145 مخالفات و 3 متهمين .



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا مخالفات للمخابز البلدية ، إلى جانب 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لسلع منتهية الصلاحية ، وقضية لسلع مهربة جمركيًا ، وقضية لعدم وجود تراخيص بالمنشأة .



وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 138 مخالفة متنوعة شملت 92 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، بجانب 45 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة ، وحالة لمزاولة النشاط بدون ترخيص .



وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 604 مخالفات مرورية شملت ضبط 2 مركبات توك توك و 4 دراجة نارية و 2 تروسيكل بدون ترخيص ، وتحرير 137 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 73 تصالح فورى ، و 110 مخالفات غرامة ونش ، و 84 حالة عدم قبول التصالح، و 200 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .