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أخبار البلد

تم ضبطه .. ترزي ينتحل صفة مستشارين وضباط

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:50 م
ضبط متهم
ضبط متهم
محمد الطحاوي
تمكن مباحث منيا القمح، من ضبط ترزى لقيامه بالنصب على عدد من الأهالى مقابل مبالغ مالية وانتحل صفة عدد من الشخصيات هامة، وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو روءف مدير المباحث الجنائية بورود معلومات سرية للرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح بقيام "محمد ع " 60 سنة ترزى بالنصب على عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية وتزوير محررات رسمية.

وتم تشكيل فريق بحث وتم ضبط المتهم وعثر بحوزته على محررات مزورة وكارينهات مزورة باسم شخصيات هامة فى المحافظة ومستشارين وضباط وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات.

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