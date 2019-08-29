ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتأهل إلى نهائي منافسات السلاح رجال وسيدات في دورة الألعاب الأفريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:52 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تأهل منتخبا مصر للسلاح (رجال) إلى نهائي منافسات السابر، و(سيدات) إلى نهائي منافسات الشيش، في لدورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب حاليا.

منتخب مصر للسلاح (رجال) و(سيدات) سيواجهان منتخبي تونس في المباراة النهائية، التي ستقام اليوم الخميس.

وكان تأهل منتخب السلح (رجال) بعد تخطي منتخب مالي في قبل النهائي، بينما تأهل منتخب السيدات بعد تخطي المغرب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة رجال وسيدات لنهائي الألعاب الأفريقية بالمغرب

نهائي مصري لتنس الطاولة المختلط بدورة الألعاب الإفريقية

مهاب سامر يحقق برونزية سلاح الألعاب الأفريقية.. ومعتز ينافس على الذهبية

يارا الشرقاوي تحقق برونزية الشيش في الألعاب الإفريقية ونهى هاني تنافس على الذهبية

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيدها لـ 116 ميدالية متنوعة في جميع المنافسات

مصر تتأهل لنهائي القوس والسهم رجال وسيدات ومختلط بدورة الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الخميس 29 - 8 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

عقب تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

بداية جيدة.. مرتضى منصور يكشف عن رأيه بـ الصربي ميتشو

وجود شبه جنائية .. لغز العثور على جثة سائق بالشرقية داخل منزله

بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم

اخبار الفن.. تعليق ريهام سعيد على وقفها.. هند صبرى في فينيسيا.. وبشكير اسما شريف منير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج فرعونى.. الجمهور يغازل يسرا وصبا مبارك: أحلى عيون

مكشوف من الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شارك الفلاحين فرحتهم.. محافظ الفيوم يفتتح موسم جنى القطن.. صور