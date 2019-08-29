مصر تتأهل إلى نهائي منافسات السلاح رجال وسيدات في دورة الألعاب الأفريقية

تأهل منتخبا مصر للسلاح (رجال) إلى نهائي منافسات السابر، و(سيدات) إلى نهائي منافسات الشيش، في لدورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب حاليا.



منتخب مصر للسلاح (رجال) و(سيدات) سيواجهان منتخبي تونس في المباراة النهائية، التي ستقام اليوم الخميس.



وكان تأهل منتخب السلح (رجال) بعد تخطي منتخب مالي في قبل النهائي، بينما تأهل منتخب السيدات بعد تخطي المغرب.