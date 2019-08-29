يفوز بـ 60 مليون دولار للمرة الثانية بعد 20 سنة بنفس الأرقام

"الحظ لما يآتى".. تنطبق تلك المقولة على هذا الرجل الكندى الذى فاز بجائزة اليانصيب بقيمة 60 مليون دولار، بعد 20 عامًا من فوزه بالجائزة لأول مرة.





والأكثر غرابة أن نفس الأرقام التى ربح بها فى هذه المرة، كانت هى نفس أرقام اول مرة فاز بها، حيث قال إنه يقوم بشراء نفس أرقام التذاكر طوال تلك المدة تيمنًا بها.





وربح من ساعات بون ترويونج بالجائزة الكبرى "Lotto Max" التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار أمريكى، وظل الرجل منتظرًا على مدار 10 أشهر لإستلام الجائزة بعد إخباره بفوزه بها.



