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يفوز بـ 60 مليون دولار للمرة الثانية بعد 20 سنة بنفس الأرقام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:50 م
صدى البلد
كريم جمال
"الحظ لما يآتى".. تنطبق تلك المقولة على هذا الرجل الكندى الذى فاز بجائزة اليانصيب بقيمة 60 مليون دولار، بعد 20 عامًا من فوزه بالجائزة لأول مرة.

والأكثر غرابة أن نفس الأرقام التى ربح بها فى هذه المرة، كانت هى نفس أرقام اول مرة فاز بها، حيث قال إنه يقوم بشراء نفس أرقام التذاكر طوال تلك المدة تيمنًا بها.

وربح من ساعات بون ترويونج بالجائزة الكبرى "Lotto Max" التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار أمريكى، وظل الرجل منتظرًا على مدار 10 أشهر لإستلام الجائزة بعد إخباره بفوزه بها.

يُذكر أن الأرقام التى ربح بها كانت: 2، 3، 4، 8، 9، 20 و30، وهى تواريخ أعياد ميلاد أفراد أسرته.

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