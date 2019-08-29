أبو مازن لـ ميركل: الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا.



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، أن الإدارة الأمريكية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره.



وجدد أبو مازن مطالبته بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي.



ودعا جميع الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين واعترفت بإسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك، لأن ذلك سيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل، ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو أطول احتلال في التاريخ المعاصر.



وأكد الرئيس الفلسطيني أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض أبدا مع المفاوضات.

