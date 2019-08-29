ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو مازن لـ ميركل: الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:30 م
ابو مازن مع ميركل
ابو مازن مع ميركل
سمر صالح
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، أن الإدارة الأمريكية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره.

وجدد أبو مازن مطالبته بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي.

ودعا جميع الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين واعترفت بإسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك، لأن ذلك سيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل، ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو أطول احتلال في التاريخ المعاصر.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض أبدا مع المفاوضات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام الفلسطيني: ترامب يريد نسف كل المرجعيات الدولية.. فيديو

أبو مازن يبدأ زيارة لـ ألمانيا

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الخميس 29 - 8 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

نشاطات محظور على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممارستها.. تفاصيل

النوم مدة قصيرة.. يكشف أمرا مثيرا للدهشة

جوجل تعلنها رسميا.. هواوي Mate 30 بدون نظام أندرويد

تعرف على زوجة مصطفى متولى وأبنائه | نوستالجيا

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور

بعد خبر زواجها من عمرو دياب.. أول تعليق وظهور لـ دينا الشربينى.. صور

بـ مكياج فرعونى.. الجمهور يغازل يسرا وصبا مبارك: أحلى عيون