ترامب يعترف: هذه هي المرأة الوحيدة التي كنت أخشاها

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اعترف فيها بأنه كان يخشى مرشحة ديمقراطية منافسة له في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل 2020، قبل أن تعلن انسحابها.



وكتب ترامب في تغريدته "يوم حزين للديمقراطيين. كريستين جيليبراند انسحبت من الانتخابات التمهيدية للرئاسة، أنا سعيد لأنها لم تعرف قط أنها الشخص الوحيد الذي كنت أخشاه".



وانسحبت السيناتور كريستين جيليبراند عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020 في واحدة من أبرز عمليات الانسحاب من الساحة المزدحمة بالمنافسين الديموقراطيين.



وقالت جيليبراند في مقطع فيديو عبر الإنترنت: "أعلم أن هذه ليست النتيجة التي نريدها.. من المهم أن تعلم متى يكون التوقيت غير موات لك".



وأوضحت: "أعتقد أن أفضل خدمة أقوم بها هي أن أساعد في توحيد صفوفنا لهزيمة دونالد ترامب في 2020".

