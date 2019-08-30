نائبة أسيوط تطالب مواطنى المحافظة بإبلاغها عن بالوعات الصرف الخطرة

قالت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب بإسيوط أنها تواصلت مع رئيس شركة المياه والصرف الصحي، ورئيس هيئة مياه الشرب، وتم الاتفاق على التواصل والتنسيق المستمر لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن بلوعات الصرف الصحى حال سرقة اغطيتها لتفادى وقوع اي حوادث تتسبب للاشخاص فى فقدان حياتهم لا سيما الاطفال.



وطالبت شاكر خلال صفحتها عبر التواصل الاجتماعى فيس بوك مواطنى أسيوط سرعة التواصل معها وابلاغها عن إى بالوعا صرف بدون غطاء مرفقة بالصور والعنوان تفصيلى فى نطاق محافظة اسيوط، وبدورها ستتواصل مع المسؤلين لإتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا.



وشهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة،خلال الايام الماضية كارثة وفاة طفل داخل بالوعة بسبب أزمة سرقة أغطية البالوعات في مصر التي تعاني منها العديد من المحافظات، وتتسبب في إزهاق العديد من أرواح المواطنين.

