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أخبار البلد

الحكومة تنفي ردم بحيرة مريوط لنقل سوق الحضرة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:27 م
بحيرة مريوط
بحيرة مريوط
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن اعتزام محافظة الإسكندرية ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعدادًا لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به.ز

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الإسكندرية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام المحافظة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعدادًا لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به، مُوضحةً أن سوق "الحضرة" سيتم نقله إلى منطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي وذلك استكمالًا لمشروع تطوير محور المحمودية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وفي هذا السياق أشارت المحافظة إلى أنها قامت بنقل السوق إلى المنطقة اللوجيستية الجاري تنفيذها بمنطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، لافتةً إلى أنه تم تخصيص مكان هذه المنطقة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 9 الصادر بجلسة 23-5-2018، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء ونقل سوق الخضار والفاكهة.

وفي سياق متصل، أوضحت المحافظة أن مشروع تطوير محور المحمودية يبلغ طوله 23 كم، بتكلفة نحو 5 مليارات جنيه، وينقسم إلى 3 قطاعات يتخللها 6 كباري لعبور السيارات، كما يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

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