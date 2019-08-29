السفارة الصينية تقيم حفلا لـ مصريين يدرسون في بكين

أقامت السفارة الصينية بالقاهرة، مساء أمس الأربعاء، حفلاً للطلاب المصريين الذين تم اختيارهم للدراسة في الصين، من خلال المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الصينية كجزء من التعاون المتزايد بين البلدين.





ووفقا لموقع "تشينا دوت أورج دوت سي إن"، قال السفير الصيني لدى مصر، لياو ليك تشيانج، خلال الحفل: "إن التعاون في مجال التعليم جزء مهم للغاية من التعاون الشامل بين الصين ومصر".





حضر الحفل دبلوماسيون صينيين رفيعي المستوى ومسؤولون من وزارة التعليم العالي المصرية والطلاب المصريين المقرر أن يدرسوا في الصين والطلاب الذين عادوا بالفعل من الصين بعدما انتهوا من تلقي المنح الدراسية وغيرهم ممن سيعودون إلى الصين لإجراء مزيد من الدراسات.





وأوضح السفير الصيني بالقاهرة أنه "قبل عام 2019، قدمت الحكومة الصينية منحا دراسية لعشرات الطلاب المصريين. ووفقا لأحدث البيانات، قدمت الحكومة منحا دراسية إلى 364 طالبا مصريا في العام الدراسي 2019/ 2020".





وأشار السفير الصيني بالقاهرة إلى أن 157 من الطلاب المصريين حصلوا على منح دراسية من خلال التعاون المشترك بين السفارة ووزارة التعليم العالي المصرية.





وقال عمرو عباس، وهو خريج جديد من كلية الصيدلة المصرية، إنه تقدم بطلب للحصول على المنحة، عبر الإنترنت، معبرا عن سعادته بقبوله ومنحه الفرصة للحصول على درجة الماجستير في الصين.





وأشار عمرو عباس إلى أنه سيدرس الماجستير في الصين في مجال المعلوماتية الحيوية، حيث أن الصين متقدمة جدا في هذا المجال.





وأعرب الطالب المصري عن رغبته في تعلم المزيد عن الثقافة الصينية؛ قائلا: "سيكون ذلك مفيدا جدا بالنسبة لي علميا وثقافيا".





وأضافت طالبة مصرية أخرى، تدعى، أميرة أحمد، أنها حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جيلين في الصين،وستعود إلى الجامعة نفسها للحصول على الدكتوراه.





وتابعت: "لقد أمضيت 4 سنوات في الصين مما حسّن لغتي الصينية كثيرا. والآن ليس لدي أي مشاكل في التواصل مع الشعب الصيني".





وأوضحت الطالبة أن المنحة أعطتها فرصة لتعلم الكثير عن الصين في الواقع، وليس من خلال التلفزيون، واصفة الشعب الصيني بأنه "منهجي للغاية ويعملون بجد".





وشدد الموقع الصيني على أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات متميزة ومتنامية تم تعزيزها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.





وقالت كاميليا صبحي، رئيسة قسم الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية ، إن عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية "لا شك فيهما".



