حالة الطقس.. موجة حارة قادمة ونسب رطوبة مرتفعة.. تعرف على تفاصيلها

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد حالة استقرار، خاصة الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الحرارة ستسجل 34 درجة يومى الجمعة والسبت.



وكشف أحمد عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن نسب الرطوبة ستشهد رتفاعا خلال الأيام القادمة وسيزداد الشعور بالحرارة.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن جنوب سيناء ستشهد نشاطا للرياح والذى يؤدى بدوره لاضطراب الملاحة البحرية فى خليج السويس، والبحر المتوسط.



وأضاف أحمد عبد العال أن الطقس سيشهد وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والأرض الزراعية، والتى تستمر حتى يوم الأحد.

