بـ مكياج فرعونى.. الجمهور يغازل يسرا وصبا مبارك: أحلى عيون

نشرت الفنانة القديرة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة الفنانة الشابة صبا مبارك لصالح إحدى المجلات، وظهرتا على غلاف المجلة.



وجاءت إطلالة الفنانتين يسرا وصبا مبارك، لا تكشف عن ارتدائهما شيئا من الملابس، واكتفت بإبراز وجههما، وتميزتا فيه بوضع المكياج الفرعونى، وارتداء الإكسسورات والأعقاد الفرعونية المصرية وهو ما نال إعجاب متابعيهما والجمهور، معلقين أحلى: "احلي عيون".



وعلقت الفنانة يسرا على الصورة قائلة: "الرموز الوطنية" على غلاف ستمبر مع صبا مبارك.

