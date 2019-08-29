فتيات المنيا يشاركن في بطولة الجمهورية الصيفية لكرة اليد

يشارك فريق فتيات نادي المنيا الرياضي مواليد ٢٠٠٧، في فعاليات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية الصيفية لـ"كرة اليد" في نسختها الرابعة والثلاثون.



تقام البطولة على ملاعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأبو قير في محافظة الاسكندرية، اعتبارا من اليوم الخميس حتى ٩ سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يخوض فريق نادي المنيا أولى مبارياته، اليوم الخميس، أمام سبورتنج في الرابعة عصرًا، على ملعب (٨) ، و ثاني مبارياته، غدًا الجمعة، أمام فريق الزمالك "ب" ، في السادسة مساءًا على ملعب رقم (٨)



كما تنافس فتيات المنيا ضمن المجموعه الثانية من البطولة والتي تضم فرق لأندية: الزمالك ب، سبورتنج، الشمس والأهلى.



