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الصحفيين العرب ينعي أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:05 م
الشاعر الكبير إبراهيم
الشاعر الكبير إبراهيم الخياط أمين عام
عبدالوكيل ابوالقاسم
نعي الاتحاد العام للصحفيين العرب، الشاعر والأديب العراقي الكبير إبراهيم الخياط أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين عضو نقابة الصحفيين العراقيين أثر حادث أليم.

عمل إبراهيم الخياط ضمن صفوف اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين بكل إخلاص مما اكسبه ثقتهم ونال شعبية كبيرة بينهم الأمر الذى نتج عنه انتخابه أمينًا عامًا للاتحاد دون منافس.

وترك خبر وفاته وقعًا مؤلمًا على الوسط الأدبي فى العراق والعالم العربي لما عرف عنه من تواضع وإصرار على العمل من أجل خدمة زملائه الأدباء والكتاب العراقيين فى جميع المحافل الأدبية.

والاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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