الصحفيين العرب ينعي أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين

نعي الاتحاد العام للصحفيين العرب، الشاعر والأديب العراقي الكبير إبراهيم الخياط أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين عضو نقابة الصحفيين العراقيين أثر حادث أليم.





عمل إبراهيم الخياط ضمن صفوف اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين بكل إخلاص مما اكسبه ثقتهم ونال شعبية كبيرة بينهم الأمر الذى نتج عنه انتخابه أمينًا عامًا للاتحاد دون منافس.





وترك خبر وفاته وقعًا مؤلمًا على الوسط الأدبي فى العراق والعالم العربي لما عرف عنه من تواضع وإصرار على العمل من أجل خدمة زملائه الأدباء والكتاب العراقيين فى جميع المحافل الأدبية.



