مشيت عكس بسيارة مفخخة في شارع سوريا.. فض أحراز محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، محاكمة 11 متهمًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل، وبسكرتارية حمدي الشناوي.



وتشهد الجلسة فض أحراز القضية، حيث تم عرض مقطع فيديو لاعترافات المتهم معتز مصطفى حسن، ويبدأ المقطع بوجود رئيس النيابة طالبا من المتهم معتز إرشاده إلى مكان الواقعة، حيث أرشده إلى شارع المسرح الروماني، وقال له إنه سار عكس الاتجاه في شارع سوريا وترك السيارة على يسار الطريق.



واستكمل المتهم في اعترافه خلال مقطع الفيديو أنه اختار هذا المكان لهدوئه وعدم وجود محال تجارية، وأن العبوة المتفجرة كانت داخل حقيبة السيارة على هيئة سخان، وأنه قام بتشغيل مستقبل التفجير على الكنبة الخلفية للسيارة، وتركها وانصرف.



كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدا لهذا الغرض سيارة وضعا بها عبوة مفرقعة، وتوجها لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة، وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.



ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم، إلا أن جريمتهم خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.