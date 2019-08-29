إحالة عاطلين للجنايات لاتجارهما في المخدرات

قرر نيابة المطرية الجزئية، احالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة من جوهر الحشيش.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط"ا. م. م" 33 سنة عاطل ومقيم شارع النشار دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم لسنة 2018م الخصوص قليوبية " مخدرات " و"ش. م. ش" 28 سنة عاطل ومقيم شارع عمار بن ياسر ـ الخصوص قليوبية، والسابق اتهامه في قضية لسنة 2011م قليوبية "سلاح بدون ترخيص" أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.



وضبط رجال المباحث وبحوزتهما المضبوطات 3.875 كيلو جرام حشيش، 1580 جنيها، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

