المرأة بين الإسلام والغرب ندوة لـ 50 طالبة وافدة بمنظمة خريجى الأزهر

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ندوة بعنوان (المرأة بين الإسلام والغرب) لـ 50 طالبة وافدة، ألقاها الدكتور حمد لله الصفتي بمقر المنظمة.



وسلط الصفتي، الضوء على الشبهات التي تدور حول قضايا المرأة منها قضية الطلاق وأوضح أن هناك من يفهمون قضية الطلاق في الإسلام تحيزًا للرجل حين جعل شرعية الطلاق بيد الرجل فجعل له قرار بقاء الزوجة في بيتها، وصحح هذا الفهم الخاطئ بأن ما يدور حول هذه القضية ناتج عن فهم مغلوط للحكم الشرعي لأنهم لم ينتبهوا لقضية المهر والنفقة وأن الإسلام تحيز للمرأة في هذا الأمر وأعطى لها جميع الحقوق في ذلك، وأن قضية الطلاق متعلقة بالمهر والنفقة.



وأوضح أيضا أن قضية الحجاب من القضايا المثارة حول المرأة، وقال إن الإسلام أجاز للرجل والمرأة أن يلتقيا في طريق التعاون الفكري والحركي لبناء المجتمع، وأن المرأة في الإسلام عليها أن تحافظ على حيائها ولا تظهر مفاتنها حفاظا عليها وعلى المجتمع، وهذا لا يعد تضيقًا على المرأة لكنه يعد تكريمًا وحماية لها كما أوجب الإسلام على المرأة أن تتعلم وتأخذ طريقها في الحياة مثلها مثل الرجل.